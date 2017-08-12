Журова: непатриотично считать легкоатлетов, выступающих на ЧМ, не россиянами

Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в Турине по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала критику в адрес российских легкоатлетов, выступающих на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне под нейтральным флагом.

«Я считаю, что ребята-легкоатлеты выступали за Россию, а те, кто так не считает, подыгрывают тем, кто хочет нас как соперника исключить из участников международных соревнований. Очень важно в подготовке спортсменов не терять соревновательного опыта, чтобы, когда будет восстановлена аккредитация ВФЛА, они могли без проблем побеждать и выступать уже с флагом и под гимн России.

Непатриотично сейчас считать ребят не россиянами. Они не отказывались от гражданства, не уехали из страны, хотя их косвенно побуждают это сделать, намекая: уезжайте из России, и ваша карьера спортсмена будет продолжаться без проблем. Но они поехали на чемпионат мира, понимая, что на родине одни их будут распинать, а другие радоваться их победам.

Они чистые спортсмены и имеют право на самореализацию, тем более страна вложила в них средства! Понимающим тонкие нюансы ясно, что в этой ситуации мы наоборот показываем всему миру, что чистые спортсмены могут конкурировать и побеждать. Даже в таком малом составе допущенных к чемпионату мира по лёгкой атлетике и находясь под постоянным психологическим давлением.

Поэтому я поздравляю наших ребят. И они себя ещё покажут в будущем», — написала Журова на своей странице в сети «Твиттер».