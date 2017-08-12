Немец Феттер стал чемпионом мира в метании копья

Немецкий спортсмен Йоханнес Феттер завоевал золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, в метании копья. В своей лучшей, первой, попытке немец отправил снаряд на отметку 89,89 м. Метнуть дальше за шесть попыток не сумел ни один из соперников. Серебряным призёром стал чех Якуб Вадлейх с результатом 89,73. Бронзу взял его соотечественник Пётр Фридрих (88,32). Оба чешских спортсмена улучшили личные рекорды.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. Метание копья

1. Йоханнес Феттер (Германия) – 89,89.

2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 89,73.

3. Петр Фридрих (Чехия) — 88,32.