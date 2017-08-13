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Женская сборная США завоевала золото ЧМ в эстафете 4х100 м

13 августа 2017, воскресенье. 00:24 Другие

Женская сборная США одержала победу в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Американки пробежали дистанцию за 41,82 секунды – лучший результат сезона в мире. Ставшие серебряными призёрами британки отстали от чемпионок мира на 0,3 секунды. Тройку призеров замкнули ямайские бегуньи, уступившие британкам 0,07 секунды.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Женщины. Эстафета, 4х100 метров

1. США – 41,82.
2. Великобритания – 42,12.
3. Ямайка – 42,19.

ЧМ-2017. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал
12 августа 2017 года, суббота. 23:30 МСК
1 США 41.82
2 Великобритания 42.12
3 Ямайка 42.19
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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