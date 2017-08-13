Медведев: Ласицкене ещё раз доказала, что наши легкоатлеты лучшие в мире

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне.



«Россиянка Мария Ласицкене выиграла золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в прыжках в высоту. В упорной борьбе превзошла сильных соперниц и ещё раз доказала, что наши легкоатлеты лучшие в мире. Поздравляю Марию! Желаю ей новых побед и ярких выступлений» — написал Медведев на своей странице в сети «Фейсбук».

Напомним, что Ласицкене выступала под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики.