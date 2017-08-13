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«Енисей-СТМ» в шестой раз завоевал Кубок России по регби

13 августа 2017, воскресенье. 18:03 Другие

Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над «ВВА-Подмосковье» в финальном матче Кубка России по регби, который прошёл в Красноярске. Итог противостояния — 26:19. В составе «Енисея» две реализации и четыре штрафных на счету Юрия Кушнарёва, две попытки совершил Давид Качарава.

Красноярский клуб в шестой раз в истории стал обладателем кубка России по регби. Кроме того, «Енисей-СТМ» взял четвёртый трофей из пяти возможных в текущем сезоне.

Регби. Кубок России. Финал

«Енисей-СТМ» (Красноярск) — «ВВА-Подмосковье» – 26:19 (13:3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
РК ВВА-Подмосковье РК Енисей-СТМ
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13 августа 2017, воскресенье
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