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Более 2000 человек прошли антидопинговый курс РУСАДА

14 августа 2017, понедельник. 13:44 Другие

Начальник отдела образовательных программ РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о целях программы дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов, тренеров, спортивных врачей и медицинского персонала сборных России и профессиональных клубов. На сегодняшний день тестирование прошли 1195 спортсменов, 655 тренеров, 159 спортивных врачей и 357 других пользователей.

«Для того чтобы пройти курс, необходимо зарегистрироваться на сайте и получить подтверждение на электронную почту. Предлагается два вида курсов: антидопинговый и медицинский. У пользователя есть возможность пройти оба, однако для спортсменов обязательным является прохождение антидопингового курса. По окончании обучения необходимо ответить на вопросы итогового теста, после успешного прохождения которого выдаётся электронный сертификат на русском и английском языках. Копия сертификата будет направлена в национальную спортивную федерацию и в РУСАДА.

Эта программа важна для развития антидопинговой культуры и образовательной антидопинговой системы в России. РУСАДА как сторона, подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс, должна содействовать, развивать и внедрять антидопинговые образовательные программы. В соответствии с кодексом спортсмен и его персонал обязаны знать и соблюдать все утверждённые положения и антидопинговые правила. Поэтому такое онлайн-тестирование необходимо для обеспечения в стране грамотности в этой области», — приводят слова Пахноцкой «Известия».

РУСАДА проводит антидопинговую викторину для спортсменов и всех желающих
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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