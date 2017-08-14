Анисина: увольнение Малахова связано с нашими заявлениями в суд и полицию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию француженка Марина Анисина заявила, что она и её бывший супруг Никита Джигурда повлияли на уход телеведущего Андрея Малахова с Первого канала.

«Меня снова атакуют пранкеры! И снова отцу моих детей поступают угрозы расправы из-за завещания Людмилы Браташ! И снова жёлтые СМИ возобновили распространение лжи в адрес Никиты Борисовича.



Наталья Галькович и её редакторы в феврале 2016 года обещали мне, что я пожалею о том, что отказалась тогда в пятичасовом интервью Андрюше Малахову и им говорить то, что они хотели от меня услышать. Увольнение Галькович, Малахова и их команды с Первого канала напрямую связано с нашей подачей на них заявлений в полицию и в суд! Помогло моё открытое письмо Владимиру Путину.



Но после короткого затишья, увы, снова возобновились угрозы и провокации. Я боюсь за Джигурду! Знаю, что он не отступит. Но за это и люблю его… Каким бы он ни казался многим ненормальным, отец моих детей – настоящий мужчина, каких сегодня очень мало. Не верьте лжи чернушных СМИ! Никиту очень любят дети, и он никогда не причинит ни им, ни мне насильственного вреда. Сегодня, после всего, что я узнала и с чем столкнулась, я знаю это точно. И верю только своему венчанному мужу! Кому не нравится – уйдите из моего инстаграма и лейте свой яд и оскорбления в сточную канаву», – написала Анисина на своей странице в сети «Инстаграм».