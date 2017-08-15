Бабиков: ближе к Олимпиаде появится стресс, но мы справимся

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о ходе подготовки к сезону, а также заявил, что пока не волнуется по поводу предстоящей Олимпиады в Пхёнчхане.

«Тренировки постоянно меняются. К четвёртому сбору работа идёт всё жёстче. Конечно, от этого порой настроение становится напряжённым и хочется соревновательной практики. Но благодаря интенсивным упражнениям, которые сейчас добавились в тренировочный процесс, удаётся получить необходимый драйв. Так что мы справляемся.

Что касается близости Олимпиады, то пока для меня это просто определённая мотивация. Дополнительный стимул, который придаёт энергии для работы. Ближе к Олимпиаде, наверное, это станет определённым стрессом. Но, думаю, мы справимся. Главное, настраиваться на качественную работу. Верю, в будущем мы будем с радостью вспоминать, как готовились к Играм-2018 и как их провели", — приводит слова Бабикова агентство «Тюменская арена».