Непомнящий стал единоличным лидером турнира по рапиду в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Вьетнама Ле Куангом Льемом в шестом туре турнира по рапиду на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Партия завершилась на 71-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. Благодаря этому результату россиянин вышел в единоличные лидеры, имея в активе 8 очков.

Также в шестом туре россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с представителем Кубы Леньером Домингесом, а Гарри Каспаров поделил очки Вишванатаном Анандом из Индии. Левон Аронян из Армении взял верх над Фабиано Каруаной из США, а Давид Навара из Чехии проиграл ещё одному американцу Хикару Накамуре​.

Соревнования по рапиду завершатся в среду, 16 августа, а в четверг и в пятницу шахматисты проведут турнир по блицу.