Серебряному призёру ЧМ Широбокову вручили сертификат на квартиру в Саранске

Российский легкоатлет Сергей Широбоков, серебряный призёр чемпионата мира в Лондоне в спортивной ходьбе на 20 километров, получил от руководства Мордовии знак «Заслуженный работник физической культуры Республики Мордовия» и сертификат на квартиру в Саранске, где он тренируется. Об этом сообщает «Столица С».



Широбоков прошёл дистанцию в Лондоне за 1 час 18 минут 55 секунд, уступив две секунды Эйдеру Аревало из Колумбии.



Также лидер Мордовии Владимир Волков вручил премию главы республики ходокам Клавдии Афанасьевой, которая выиграла молодёжное первенство Европы, и Салавату Илькаеву, завоевавшему серебро на юношеском первенстве мира.



«Когда возникли трудности, мы не опустили рук и продолжали поддерживать школу. Сейчас мы видим: у нас не стало меньше желающих заниматься спортивной ходьбой, мы сохранили интерес молодёжи к этому виду спорта. И молодая плеяда спортсменов, достойно выступающая на всероссийских и мировых стартах, – лучшее тому подтверждение. Школа есть, она живет и будет жить, а мы будем продолжать её поддерживать», — сказал Волков.