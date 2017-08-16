Елисеев: в свободный от сборов в Тюмени день «морщил воду» с удочкой

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о тренировках в Тюмени в составе сборной России и настрое на олимпийский сезон.

«У нас в это межсезонье проходит уже четвёртый сбор. Сейчас выполняем очень тяжёлую работу. Но мы справляемся. Придерживаемся плана тренерского штаба. Сложная ли трасса в «Жемчужине Сибири»? На самом деле, нам порой подъёмов даже мало. Мы делаем прыжковую работу с палками. И немного длины и крутизны подъёмов иногда не хватает. Так что не сказал бы, что в Тюмени – очень сложная трасса.

Сборы в России мне по душе, когда выпадает выходной. В Тюмени, например, отличная природа, можно пойти на речку. Я на сбор взял с собой спиннинг. Уже ходил в свободный день рыбачить, «морщил воду» (смеётся).

Непросто решить, как себя психологически настроить к Олимпийским играм и подготовке к ним. Думать об этом каждый день, чтобы приелось, или, наоборот, отгонять такие мысли. Пока я для себя точно не определился. Хотя, думаю, что всё же лучше прогонять в уме эти моменты заранее, чтобы потом ажиотаж Игр не обрушился как снег на голову», — приводит слова Елисеева «Тюменская арена».