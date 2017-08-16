Мужская сборная РФ по гандболу впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ U19

Мужская сборная России по гандболу впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира U19. В 1/8 финала российская команда, занявшая 4-е место в группе D, встречалась с победителем группы С сборной Южной Кореи и одержала волевую победу со счётом 32:31 (14:18). В первой половине встречи преимущество корейцев достигало семи мячей, но после перерыва россияне сумели перехватить инициативу. Самым результативным стал Сергей Марк Косоротов, забивший 15 голов. Кураж в воротах поймал Максим Попов, отразивший за матч 13 из 38 бросков.

В 1/4 финала 17 августа в 19:45 по московскому времени россияне сыграют с командой Дании, которая обыграла команду Германии со счётом 28:24.

Гандбол. Чемпионат мира U19. Тбилиси, Грузия

Мужчины. 1/8 финала

Россия – Южная Корея — 32:31 (14:18).

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