Ерохина: финал Олимпиады-2016 с Францией — главная игра в моей жизни

Голкипер женской сборной России по гандболу Татьяна Ерохина год назад ехала на Олимпиаду-2016 в роли третьего (запасного) вратаря национальной команды, но успешно заменила получившую травму Анну Седойкину, начав турнир со встречи с Аргентиной, и успешно провела финальный матч против команды Франции, в котором она отразила 39% бросков – 11 из 28.

«Переживала в себе, что не попала в основной состав, много общалась со своими родными и близкими. Они меня поддержали, сказали: «Будешь «джокером» нашей команды!» Их поддержка мне очень сильно помогла.

Хорошо помню свою первую игру на Олимпиаде, это был матч против сборной Аргентины, первый в моей карьере на Олимпийских играх. Я очень сильно волновались и, по сути, мне не удалось справиться с волнением, потому что пропустила много голов. Уже потом мне удалось втянуться в олимпийский турнир. Я уже не так волновалась, поэтому с каждым матчем играла всё лучше и лучше.

Можно ли назвать финал с Францией главной игрой в моей жизни? Думаю, определённо можно! Считаю, что этот матч стал лучшим для меня на Олимпийских играх. И для всей команды он был самым важным, потому что подвёл золотую черту нашему выступлению на Олимпийских играх.

Я завершила карьеру и сейчас наслаждаюсь семейной жизнью в Тольятти. Много времени уделяю ребёнку, чему очень рада. Раньше, например, из-за вечерней тренировки не могла забрать его из садика, а сейчас это не проблема. Каждый выходные проводим все вместе на даче, это ещё один плюс. Словом, живу жизнью обычного человека и получаю от этого удовольствие. Хочется увеличить семью, вместе с мужем задумываемся о рождении второго ребёнка», — приводит слова Ерохиной пресс-служба ФГР.