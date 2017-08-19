Лысенко: есть мечта побить рекорд Сотомайора

Серебряный призёр недавнего чемпионата мира 20-летний Данил Лысенко поделился впечатлениями от завоевания первой в карьере медали международных соревнований среди взрослых.

«Что помешало на чемпионате мира преодолеть планку на высоте 2,35? Обидно, конечно, что планка сваливалась, но всему есть причины. Дело в мелочах. Я допускал старую ошибку – слишком близко забегал под планку и поздно толкался. Давно пытаюсь от этого избавиться, но на соревнованиях, особенно таких крупных, когда сказывается и волнение, и напряжение, она всё равно проскакивает.



Многие прыгуны в секторе предпочитают не смотреть на соперников, но у меня другой подход. Я изучаю технику Мутаза Баршима – она у него идеальная! Мне и мой тренер, Евгений Загорулько, советует: «Смотри, как он разбегается, где толкается, как толкается». Это полезно. Стараюсь все эти нюансы подглядеть, перенять, отточить в своих действиях. Когда понял, что железно останусь с серебром, с интересом наблюдал за попытками Баршима взять 2,40.

Есть мечта побить рекорд Сотомайора — наверное, как у каждого прыгуна. Кажется, 2,45 – это космос. Но я на тренировках прыгал 2,35 и ставил планку 2,40. Сделал шесть попыток — две были очень близкими. Рано или поздно и эту высоту возьму. А там всего 5 см останется. Мне бы сбросить 2-3 лишних килограмма, которые у меня постоянно есть, отточить технику, усилить «физику»… И всё может быть», — приводит слова Лысенко «Советский спорт».