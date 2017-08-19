Стал известен состав сборной России по дзюдо на ЧМ в Будапеште

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо, который пройдёт с 28 августа по 3 сентября в Будапеште (Венгрия). Российские дзюдоисты выступят во всех весовых категориях, кроме соревнований в весе свыше 100 кг у мужчин и до 78 кг среди женщин.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Состав сборной России



Мужчины

весовая категория до 60 кг. Роберт Мшвидобадзе.

весовая категория до 66 кг. Михаил Пуляев.

весовая категория до 73 кг. Денис Ярцев и Муса Могушков.

весовая категория до 81 кг. Хасан Халмурзаев и Алан Хубецов.

весовая категория до 90 кг. Хусен Халмурзаев.

весовая категория до 100 кг. Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев.



Женщины

весовая категория до 48 кг. Ирина Долгова и Сабина Гилязова.

весовая категория до 52 кг. Наталья Кузютина и Юлия Казарина (Рыжова).

весовая категория до 57 кг. Ирина Заблудина.

весовая категория до 63 кг. Екатерина Валькова и Дарья Давыдова.

весовая категория до 70 кг. Алёна Прокопенко.

весовая категория свыше 78 кг. Ксения Чибисова.