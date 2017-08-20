В Хабаровске убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчёв

В Хабаровске погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрей Драчёв, сообщает Amur Media. По данным источника, конфликт в одном из кафе города перерос в драку, в результате которой спортсмен получил серьёзные травмы. Драчёва на скорой помощи отвезли в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.



32-летний спортсмен завершил карьеру в пауэрлифтинге несколько лет назад, после чего решил попробовать себя в бодибилдинге. В апреле 2017 года он впервые принял участие в открытом чемпионате Приморского края по бодибилдингу и в категории «Экстремальный бодибилдинг» занял первое место.