Россиянки победили сборную Канады в турнире по водному поло на Универсиаде

Женская сборная России во втором туре группового этапа турнира по водному поло в рамках Универсиады в Китайском Тайбэе уверенно переиграла команду Канады со счётом 17:11. В составе российской сборной по три мяча забросили Татьяна Зубкова, Ольга Троцкая и Эльвина Каримова.

В первом матче россиянки разгромили сборную Великобритании со счётом 25:5, а 22 августа сыграют с ватерполистками из Новой Зеландии.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Водное поло. Женщины. Группа А. 2-й тур



Россия – Канада – 17:11 (4:2, 4:3, 4:1, 5:5).