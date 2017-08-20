Объявлен состав сборной России на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Тренерский штаб сборной России по гребле на байдарках и каноэ определил состав команды для участия в чемпионате мира, который пройдёт с 23 по 27 августа в Рачице (Чехия). Всего российская команда насчитывает 34 спортсмена.



Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Рачице, Чехия

Состав сборной России



Мужчины

200 м

Байдарка-одиночка. Евгений Луканцов.

Байдарка-двойка. Кирилл Ляпунов/Александр Дьяченко.

Каноэ-одиночка. Алексей Коровашков.

Каноэ-двойка. Александр Коваленко/Иван Штыль.



500 м

Байдарка-одиночка. Роман Аношкин.

Байдарка-двойка. Владислав Блинцов/Олег Гусев.

Байдарка-четверка. Виталий Ершов/Юрий Постригай/Олег Гусев/Владислав Блинцов.

Каноэ-одиночка. Илья Штокалов.

Каноэ-двойка. Виктор Мелантьев/Иван Штыль.

1000 м

Байдарка-одиночка. Роман Аношкин.

Байдарка-двойка. Максим Спесивцев/Олег Синявин.

Байдарка-четверка. Александр Сергеев/Василий Погребан/Руслан Мамутов/Николай Червов.

Каноэ-одиночка. Кирилл Шамшурин.

Каноэ-двойка. Виктор Мелантьев/Владислав Чеботарь.

Каноэ-четверка. Кирилл Шамшурин/Расул Ишмухамедов/Иван Лиховидов/Илья Первухин.

5000 м

Байдарка-одиночка. Николай Червов.

Каноэ-одиночка. Кирилл Шамшурин.



Женщины

200 м

Байдарка-одиночка. Елена Анюшина.

Байдарка-двойка. Вера Собетова/Наталья Подольская.

Каноэ-одиночка. Олеся Ромасенко.



500 м

Байдарка-одиночка. Елена Анюшина.

Байдарка-двойка. Елена Анюшина/Кира Степанова.

Байдарка-четверка. Варвара Баранова/Кира Степанова/Светлана Черниговская/Арина Аношкина.

Каноэ-двойка. Ирина Андреева/Олеся Ромасенко.

1000 м

Байдарка-двойка. Юлиана Салахова/Вера Собетова.

5000 м

Байдарка-одиночка. Юлиана Салахова.