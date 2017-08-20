Объявлен состав сборной России на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Тренерский штаб сборной России по гребле на байдарках и каноэ определил состав команды для участия в чемпионате мира, который пройдёт с 23 по 27 августа в Рачице (Чехия). Всего российская команда насчитывает 34 спортсмена.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Рачице, Чехия
Состав сборной России
Мужчины
200 м
Байдарка-одиночка. Евгений Луканцов.
Байдарка-двойка. Кирилл Ляпунов/Александр Дьяченко.
Каноэ-одиночка. Алексей Коровашков.
Каноэ-двойка. Александр Коваленко/Иван Штыль.
500 м
Байдарка-одиночка. Роман Аношкин.
Байдарка-двойка. Владислав Блинцов/Олег Гусев.
Байдарка-четверка. Виталий Ершов/Юрий Постригай/Олег Гусев/Владислав Блинцов.
Каноэ-одиночка. Илья Штокалов.
Каноэ-двойка. Виктор Мелантьев/Иван Штыль.
1000 м
Байдарка-одиночка. Роман Аношкин.
Байдарка-двойка. Максим Спесивцев/Олег Синявин.
Байдарка-четверка. Александр Сергеев/Василий Погребан/Руслан Мамутов/Николай Червов.
Каноэ-одиночка. Кирилл Шамшурин.
Каноэ-двойка. Виктор Мелантьев/Владислав Чеботарь.
Каноэ-четверка. Кирилл Шамшурин/Расул Ишмухамедов/Иван Лиховидов/Илья Первухин.
5000 м
Байдарка-одиночка. Николай Червов.
Каноэ-одиночка. Кирилл Шамшурин.
Женщины
200 м
Байдарка-одиночка. Елена Анюшина.
Байдарка-двойка. Вера Собетова/Наталья Подольская.
Каноэ-одиночка. Олеся Ромасенко.
500 м
Байдарка-одиночка. Елена Анюшина.
Байдарка-двойка. Елена Анюшина/Кира Степанова.
Байдарка-четверка. Варвара Баранова/Кира Степанова/Светлана Черниговская/Арина Аношкина.
Каноэ-двойка. Ирина Андреева/Олеся Ромасенко.
1000 м
Байдарка-двойка. Юлиана Салахова/Вера Собетова.
5000 м
Байдарка-одиночка. Юлиана Салахова.