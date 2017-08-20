Дзюдоисты Бабинцева, Билалов и Брачев стали бронзовыми призёрами Универсиады

Россиянка Александра Бабинцева завоевала бронзовую награду Универсиады в Китайском Тайбэе в соревнованиях по дзюдо в весе до 78 кг. В поединке за бронзу она оказалась сильнее француженки Маделайн Малонги, а сильнейшей в этой категории стала итальянка Валерия Феррари.

Среди мужчин Нияз Билалов в финале в малом весе до 100 кг победил поляка Томаша Домански. Золотую награду завоевал азербайджанец Зелим Кацоев. В категории свыше 100 кг первенствовал японец Кокоро Кагеура, а россиянин Антон Брачев стал бронзовым призёром.