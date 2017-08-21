Дзюдоист Ретинский завоевал серебряную медаль Универсиады

Россиянин Станислав Ретинский стал серебряным призёром Универсиады в Тайбэе. Дзюдоист, выступающий в весовой категории до 90 кг, в финале уступил южнокорейцу Донхвану Гваку. Бронзовые медали в этом весе завоевали японец Соитиро Мукаи и Фирудин Дадашов из Азербайджана.

Ранее дзюдоист Аслан Лаппинагов завоевал серебряную медаль в весе до 81 кг, а дзюдоистка Валентина Костенко стала бронзовым призёром в весовой категории до 63 кг.

Это 12-я медаль российской сборной на Универсиаде. Теперь в активе команды одна золотая, три серебряных и восемь бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.