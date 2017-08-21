ЧМ-2019 по хоккею с мячом в Иркутске будет перенесён

XXIX чемпионат мира по хоккею с мячом, право на проведение которого по решению исполкома Международной федерации бенди (FIB) получил Иркутск, пройдёт в другом городе. По достигнутой договорённости мировой форум в столице Приангарья состоится позднее. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.



Решение о проведении ЧМ-2019 в Иркутске было принято в июле 2016 года на заседании исполкома FIB в Черногории.



Иркутск принимал чемпионат мира среди мужских команд в 2014 году. Ранее, в 2012 году, там соревновались сильнейшие женские сборные. В феврале 2017 года столица региона приняла мировое первенство среди девушек.