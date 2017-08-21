Шпажист Бида стал вторым российским чемпионом Универсиады-2017

Российский шпажист Сергей Бида стал чемпионом Универсиады в Тайбэе. В финале личного турнира он победил венгра Шомбора Баньяи со счётом 15:11. В полуфинале Бида уверенно прошёл поляка Филипа Бронишевского – 15:5. Вторым бронзовым призёром помимо Бронишевского стал японец Масару Ямада.



Это 14-я медаль российской сборной на Универсиаде. Теперь в активе команды две золотые, четыре серебряных и восемь бронзовых наград. Первыми российскими чемпионами этой Универсиады стали Роман Измайлов и Никита Шлейхер, которые победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.



Универсиада завершится 30 августа.