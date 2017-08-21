Велогонщик Перкинс получил российский паспорт

Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс 21 августа в Москве получил российский паспорт. Ранее призёру Олимпийских игр Перкинсу указом президента Российской Федерации Владимира Путина было предоставлено российское гражданство.

Все свои награды Перкинс получил, выступая за сборную Австалии, а 19 августа Перкинс стал чемпионом России в кейрине. Также он занял первое место в командном спринте в составе сборной Москвы.

Видео доступно в официальном «твиттере» Федерации велосипедного спорта России.