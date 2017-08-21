Евлоев стал серебряным призёром ЧМ по греко-римской борьбе

В первый день чемпиона мира по спортивной борьбе в Париже стартовали соревнования по греко-римской борьбе. Первую медаль сборной России принёс Муса Евлоев. В финале весовой категории до 98 кг россиянин уступил олимпийскому чемпиону армянину Артуру Алексаняну со счётом 1:3. Алексанян стал трёхкратным чемпионом мира.

Бронзовые медали получили грузин Реваз Надарейшвили и венгр Балаш Киш.

Греко-римская борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция

До 98 кг

1. Артур Алексанян (Армения)

2. Муса Евлоев (Россия)

3. Реваз Надарейшвили (Грузия) и Балаш Киш (Венгрия)