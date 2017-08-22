Йохауг: со мной поступили несправедливо, я совершенно разрушена

Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне о продлении срока своей дисквалификации с 13 до 18 месяцев, что повлечёт пропуск Олимпиады в Пхёнчхане.

«Я совершенно разрушена. Я много и упорно работала ради мечты успешно выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане. Я не могу принять это наказание. Думаю, со мной поступили несправедливо. Я мечтаю вновь выйти на старт и не собираюсь заканчивать карьеру», — приводит слова Йохауг NRK.