Дзюдоист Абдулжалилов стал бронзовым призёром Универсиады в весе до 66 кг

Российский дзюдоист Абдула Абдулжалилов завоевал бронзовую медаль всемирной летней Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 66 кг. В схватке за бронзу он оказался сильнее казахстанца Гумара Кыргызбаева.



В весе до 57 кг среди женщин Наталия Голомидова в поединке за бронзовую награду проиграла японке Юи Мураи, а Галия Сагитова в весовой категории до 52 кг в малом финале уступила итальянке Джулии Пьеруччи. В весе до 73 кг россиянин Лечи Эдиев не смог преодолеть барьер 1/16 финала соревнований в Тайбэе.