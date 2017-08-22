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Участники Кубка России по спортивной гимнастике провели первые тренировки

22 августа 2017, вторник. 18:28 Другие

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта всё готово к старту Кубка России по спортивной гимнастике. Сегодня, 22 августа, мужские и женские сборные команды из 7 федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга провели первые официальные тренировки на снарядах. Все участники остались довольны проделанной работой и качеством площадки и снарядов.

Завтра, 23 августа, Екатеринбург второй раз в истории примет Кубок России по спортивной гимнастике. Впервые соревнования Кубка прошли в столице Урала в 2011 году. После этого соревнования несколько лет подряд проходили в Пензе.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, в свою очередь, отметил, что шестилетний перерыв в проведении турнира в Екатеринбурге был также связан с решением других задач. «Мы не подавали заявку раньше, поскольку занимались другими видами спорта. Кроме того, ориентировались на финансовые возможности. Ведь местная федерация, предлагая министерству соревнования, берет на себя часть расходов. Хотя Кубок России по спортивной гимнастике — выгодное мероприятие, поскольку всё привезенное спортивное современное оборудование остается в области. В этом году мы заслужили право на проведение турнира во многом благодаря развитию уральской школы гимнастики и успехам Давида Белявского», – сказал Л. Рапопорт.

Вместе с капитаном сборной России, двукратным призёром Олимпийских игр Давидом Белявским на главной арене ДИВСа будут соревноваться и другие лидеры национальной команды: самый титулованный участник Кубка России – Денис Аблязин (на его счету 3 серебряные и 2 бронзовые медали Олимпийских игр, золото и бронза чемпионата мира, 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали чемпионатов Европы), чемпион Европы-2017 в опорном прыжке Артур Далалоян, серебряный призёр Олимпиады-2016 в командном многоборье Ангелина Мельникова и многие другие. Всего 90 лучших гимнастов со всей России, в том числе самая юная участница турнира – 15-летняя Яна Камалетдинова, которая впервые примет участие во взрослом Кубке России.

Во время турнира все желающие смогут пообщаться с именитыми спортсменами. Зрителей ждут не только захватывающие соревнования, но и автограф-сессии с участием гимнастов, красочные шоу-программы. Юные гости соревнований смогут попробовать свои силы в гимнастике под руководством опытных специалистов. Специально для этого в фойе ДИВСа будет установлен детский гимнастический уголок. Что касается главной арены дворца, то количество посадочных мест сократится из-за размещения гимнастического оборудования. Кроме того, одну из торцевых трибун закроют для оформления зоны награждения. Таким образом, в ДИВСе останется примерно три тысячи мест. Вход на трибуны будет бесплатным.

Финалы пройдут в выходные дни – 26 и 27 августа. «По регламенту соревнования длятся пять дней, финалы будут проходить в субботу и воскресенье. Именно в эти дни, когда будут разыгрываться по шесть комплектов наград, мы и рассчитываем на наплыв зрителей. Екатеринбург очень радостно встречал нас в 2011 году. Думаю, это повторится вновь, и отметка в 2500 зрителей будет для нас хорошим показателем», — рассказал URA.RU руководитель отдела по спортивному маркетингу ФСГР, заслуженный мастер спорта России Эмин Гарибов.

Он также сообщил, что в Екатеринбурге будут представлены новые кубки России, их получат победители командных соревнований. С 2017 года трофеи станут переходящими. Презентация новых кубков состоится 26 августа, во время церемонии награждения победителей.

Источник: URA.Ru Сообщить об ошибке
Теги
Денис Аблязин Эмин Гарибов
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22 августа 2017, вторник
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