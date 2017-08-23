С легкоатлетки Григорьевой сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил

С неоднократного призёра чемпионатов России по лёгкой атлетике на спринтерских дистанциях Анастасии Григорьевой сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил на основании атипичных показателей гематологического профиля – так называемому «паспорту крови», сообщил адвокат спортсменки Артём Пацев на своей странице в «Фейсбуке».

«Итак, свершилось! Даже не знаю, в какую рубрику лучше поместить это сообщение – «Удивительное рядом» или «Очевидное-невероятное»? Вчера российская легкоатлетка Анастасия Григорьева (спринт) получила официальное письмо о том, что дело о возможном нарушении ею антидопинговых правил закрыто. Это дело в отношении Анастасии было начато РУСАДА на основании атипичных показателей её гематологического профиля (так называемый «паспорт крови»), оцененных международными экспертами IAAF как доказательство употребления ею запрещённых веществ или методов. После этого, как мы совместно с Анастасией, её тренером Екатериной Куликовой и привлеченными опытнейшими гематологами разобрали буквально по дням события трёхлетней давности, стали очевидны настоящие причины резких изменений в паспорте крови спортсменки. Конечно, ничего общего с использованием запрещённых методов такие изменения не имели. Постоянные эксперты IAAF, после изучения представленных нами материалов, вынуждены были отозвать свои первоначальные утверждения об использовании спортсменкой запрещённых методов/веществ. Такое развитие событий после выдвинутых на основании данных «паспорта крови» обвинений – одно из редчайших явлений в российском спорте, и — тем более! — в российской лёгкой атлетике. Поздравляем Анастасию с возвращением на дорожку и, конечно же, желаем ей новых успешных стартов и блистательных побед!» — написал Пацев.