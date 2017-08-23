Пятиборки Фральцова и Ибатуллина — пятые в эстафете на ЧМ в Каире

Сборная России, за которую выступали юниорки Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина, заняла пятое место в эстафете среди женских команд на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Каире (Египет).
Убедительную победу в эстафете одержала сборная Германии. Серебряным призёром стала команда Египта. Бронзу взяла сборная Японии. Призёров разделили только 5 очков.
Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет
Женщины. Эстафета
1. Германия – 1276.
2. Египет – 1243.
3. Япония – 1238…
5. Россия – 1219.