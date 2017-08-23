Пятиборки Фральцова и Ибатуллина — пятые в эстафете на ЧМ в Каире

Сборная России, за которую выступали юниорки Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина, заняла пятое место в эстафете среди женских команд на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Каире (Египет).

Убедительную победу в эстафете одержала сборная Германии. Серебряным призёром стала команда Египта. Бронзу взяла сборная Японии. Призёров разделили только 5 очков.

Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет

Женщины. Эстафета

1. Германия – 1276.

2. Египет – 1243.

3. Япония – 1238…

5. Россия – 1219.