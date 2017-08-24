Захаров победил в прыжках в воду на Универсиаде, Кузнецов — второй

Олимпийский чемпион россиянин Илья Захаров победил в прыжках с трёхметрового трамплина на всемирной Универсиаде в Тайбэе. Серебряным призёром стал ещё один представитель России Евгений Кузнецов, отставший от чемпиона на 32,25 балла, а замкнул тройку призёров итальянец Джованни Точчи.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные соревнования



1. Илья Захаров (Россия) – 533,00.

2. Евгений Кузнецов (Россия) – 500,75.

3. Джованни Точчи (Италия) – 489,40.