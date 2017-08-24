Тхэквондист Аюкаев — чемпион Универсиады в весе свыше 87 кг

Россиянин Рафаиль Аюкаев победил на Всемирной летней универсиаде в Китайском Тайбэе в соревнованиях по тхэквондо в весе свыше 87 кг. В финале он оказался сильнее бразильца Майкона де Андраде. Бронзовые награды завоевали азербайджанец Радик Исаев и американец Джонатан Хэйли.

Ранее в весе до 68 кг первенствовал россиянин Борис Краснов.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Тхэквондо. Мужчины. Весовая категория свыше 87 кг



1. Рафаиль Аюкаев (Россия).

2. Майкон де Андраде (Бразилия).

3. Радик Исаев (Азербайджан).

3. Джонатан Хэйли (США).