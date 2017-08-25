Ищенко возглавила Министерство спорта Калининградской области

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, которая весной этого года объявила о завершении карьеры, возглавила Министерство спорта Калининградской области, сообщает пресс-служба правительства области.



«До формирования нового состава кабинета министров распоряжением главы региона временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства — министра спорта Калининградской области — назначена пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Российской Федерации Наталья Ищенко», — говорится в сообщении.