Российские ватерполистки вышли в полуфинал Универсиады

Студенческая женская сборная России по водному поло в четвертьфинале Универсиады в Китайском Тайбэе сломила сопротивление команды Австралии со счётом 13:6.

За выход в решающий матч россиянки поспорят с победительницами матча между ватерполистками из Франции и Венгрии. Полуфинальная встреча с участием сборной России состоится 27 августа, а завершится Универсиада 30 августа.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Водное поло. Женщины. Четвертьфинал



Россия — Австралия — 13:6 (4:1, 3:2, 4:2, 2:1).