Светлана Слепцова завершает карьеру в Чайковском

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова проводит свой последний старт в карьере — чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском. Её заключительным выступлением в карьере должна стать воскресная гонка преследования, после чего она попрощается с биатлоном. Об этом на чемпионате мира объявил ведущий по стадиону в Чайковском Илья Трифанов.



Светлана Слепцова стала чемпионкой мира-2009 и олимпийской чемпионкой — 2010 в эстафетах, а в Чайковском в смешанной эстафете завоевала титул чемпионки мира и по летнему биатлону.