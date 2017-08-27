К. Резцова: буду ещё долго вспоминать нелепые ошибки на стрельбе

Россиянка Кристина Резцова, ставшая второй в гонке преследования среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, несмотря на семь промахов, объяснила причины ошибок на огневых рубежах.

«Просто делала сегодня то, что умею. К соревнованиям специально не подводилась, не делала специальной работы, поэтому довольна своими результатами, но не довольна стрельбой. Что-то переключилось в голове. После первого рубежа потеряла обойму и начала стрелять не в своём ритме, стала что-то выдумывать, наделала кучу нелепых и ненужных ошибок, которые буду ещё долго вспоминать», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.