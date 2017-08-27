Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова введена в Зал славы FINA

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Анастасия Давыдова введена в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония включения новых членов состоялась в Форт Лодердейле (США).

«Спасибо большое президенту Международного зала славы плавания Брюсу Уиго за почетную награду в Международном зале славы плавания», — написала Давыдова на своей странице в сети «Инстаграм».

Давыдова стала пятой российской синхронисткой в Зале славы FINA. Ранее такой чести удостоились Елена Азарова, Ольга Брусникина, Анастасия Ермакова и Мария Киселева.