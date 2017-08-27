Шипулин: летом Волков даже лучше меня в функциональном плане

Россиянин Антон Шипулин, ставший вторым в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, прокомментировала собственное выступление.

«Хотелось как можно больше выиграть здесь медалей, но я готов сейчас хуже Алексея к стрелковой работе. Мы не форсировали подготовку, так как главная цель — Олимпийские игры, а летний чемпионат мира — проходной старт.

Недочёты во вчерашних гонках разобрали и будем больше делать скоростной работы и подходить на рубеж на таком же пульсе. На летнем чемпионате России такого не должно повториться. Я тренируюсь с чемпионом мира, мне очень комфортно работать с Алексеем, так как летом он даже лучше меня в функциональном плане», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.