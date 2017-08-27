Парижская полиция нашла документы, украденные у российского борца Садулаева

Парижская полиция обнаружила сумку с документами, украденными утром 27 августа у российского борца Абдулрашида Садулаева, ставшего вторым в весовой категории до 97 кг на завершившемся 26 августа чемпионате мира, сообщает спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.



Несколько часов назад олимпийский чемпион – 2016 стал жертвой ограбления: в лобби отеля перед отлётом в Москву у него украли сумку с документами, включая паспорт. Около 12 часов дня по местному времени в полиции сообщили, что сумка найдена, все документы в целости и сохранности. Правда, денег в ней уже нет.



Таким образом, Абдулрашид Садулаев сможет вылететь из Парижа в Москву уже сегодня.

У борца Садулаева на ЧМ в Париже украли деньги и документы, включая паспорт