Губайдуллина стала чемпионкой мира по современному пятиборью

Россиянка Гульназ Губайдуллина завоевала золотую медаль чемпионата мира по современному пятиборью, который проходит в Каире (Египет), в личном турнире. Серебряным призёром стала венгерка Софья Фолдхази, третье место на пьедестале почёта заняла белоруска Анастасия Прокопенко.
Победа Губайдуллиной — это второе российское женское золото в личном турнире на чемпионатах мира с 1997 года, когда первенствовала Елизавета Суворова.
Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет
Женщины. Индивидуальное первенство
1. Гульназ Губайдуллина (Россия).
2. Софья Фолдхази (Венгрия).
3. Анастасия Прокопенко (Беларусь).