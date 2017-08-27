Губайдуллина стала чемпионкой мира по современному пятиборью

Россиянка Гульназ Губайдуллина завоевала золотую медаль чемпионата мира по современному пятиборью, который проходит в Каире (Египет), в личном турнире. Серебряным призёром стала венгерка Софья Фолдхази, третье место на пьедестале почёта заняла белоруска Анастасия Прокопенко.

Победа Губайдуллиной — это второе российское женское золото в личном турнире на чемпионатах мира с 1997 года, когда первенствовала Елизавета Суворова.

Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет

Женщины. Индивидуальное первенство

1. Гульназ Губайдуллина (Россия).

2. Софья Фолдхази (Венгрия).

3. Анастасия Прокопенко (Беларусь).