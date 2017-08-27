Балбошин: нужно перенимать опыт специалистов, которые работали в СССР

Знаменитый борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 1976 года Николай Балбошин расстроен итогами чемпионата мира в Париже, где сборная России впервые в истории не выиграла ни одной золотой медали. Он считает, что провал произошёл из-за отмены после Олимпиады-2016 партера, который теперь бюро Объединённого мира борьбы решило вернуть.

«Я огорчён итогами турнира у «греко-римлян», но при этом для меня они не кажутся удивительными. Наши борцы плохо работают в стойке, потому что на тренировках много лет уделяется внимание прежде всего партеру, который после Олимпиады-2016 был отменён.

Наши соперники спать, ведь, не будут, научатся бороться в партере. Многое от судей будет зависеть. Сегодня нам может повезти, завтра нет. Пока не поздно, надо звать на помощь тех специалистов, которые работали в СССР в золотые времена больших побед и перенимать у них опыт», — приводит слова Балбошина «Подмосковье сегодня».