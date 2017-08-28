Закарин занимает 25-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI

Россиянин Ильнур Закарин (1035) из команды Katusha-Alpecin занимает 25-ю строчку в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов. Лидером остался бельгиец Грег ван Авермат из BMC (3032). На второй позиции располагается голландец Том Дюмулен из Sunweb (2515), на третьей — поляк Михал Квятковски из Sky (2171).

В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors (10642), на второй строчке располагается британская Sky (9963), на третьей — американская BMC (9509), сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов.