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«Водник» отказался от участия в Кубке мира по хоккею с мячом

29 августа 2017, вторник. 12:31 Другие

Архангельский «Водник» отказался от участия в Кубке мира по хоккею с мячом, который пройдёт с 12 по 15 октября в Сандвикене (Швеция).

«Изначально мы намеревались принять участие в розыгрыше Кубка мира и дважды запрашивали регламент соревнований у организаторов, но так его и не получили. Кроме того, нам было предложено помимо обычного взноса в 35 тыс. шведских крон для участников турнира дополнительно заплатить $ 20 тыс. в Международную федерацию хоккея с мячом. Мы решили, что клуб лучше направит эти деньги на развитие детско-юношеского хоккея в Архангельской области, а наша команда поедет в Швецию на другой представительный турнир», — приводит слова начальника «Водника» Дмитрия Минина официальный сайт клуба.

Вместо Кубка мира «Водник» сыграет на международном турнире в Юсдале (Швеция), который пройдёт с 19 по 21 октября.

Источник: Официальный сайт ХК "Водник" Сообщить об ошибке
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