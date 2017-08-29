Дацюк: огорчает, что некоторые люди о Липницкой теперь уже забыли

Капитан хоккейного СКА форвард Павел Дацюк прокомментировал новость об уходе из большого спорта своей землячки из Екатеринбурга Юлии Липницкой.

«Да, я слышал об этом. Так получилось, что эта новость выскочила у меня на телефоне. Сразу обратил на неё внимание… Громкое, но не очень приятное событие. Юлия Липницкая – молодая талантливая девочка. Её звезда вспыхнула на Олимпиаде в Сочи. Но быстро потухла. Профессиональный спорт вообще очень тяжёл. Не говорю уже о юном возрасте. Это сказывается… Выжали из неё все соки.

Выиграть золото Олимпиады в 15 лет – это уникальный случай. Замечательно выступить в таком возрасте – это большое достижение. Меня огорчает, что некоторые люди о Юле теперь уже забыли. Повторю, что новость очень грустная.

Что посоветую девочке в 19 лет? Идти ли ей в политику? Ну не в таком же возрасте! Нужно учиться. Посвятить себя образованию. Это мой совет», — приводит слова Дацюка «Советский спорт».