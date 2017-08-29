Клишина: в IAAF не хотят даже слышать слово «Россия»

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в прыжках в длину Дарья Клишина считает, что IAAF на первенстве планеты в Лондоне очень жёстко относилась ко всему российскому, поставив спортсменов, выступавших под нейтральным флагом, в щекотливую ситуацию.

«Позиция IAAF оказалась достаточно жёсткой. Они не хотят даже слышать слово «Россия» и видеть что-то, хотя бы отдалённо напоминающее цвета российского флага.

Я думала о том, как себя вести в случае победы. Традиционный круг почёта и фото с флагом своей страны мне недоступны. Конечно, это обидно. Боялась, что болельщики (а на них запреты не распространяются) протянут флаг. Взять — значит нарушить правила IAAF и заработать наказание. Отказаться – значит спровоцировать кучу разговоров о неуважении к своей стране и её символике. Очень щекотливая ситуация. У Марии Ласицкене была ситуация с флагом. Но болельщики повели себя очень корректно: они растянули триколор на трибунах, Мария пробежала мимо и просто пожала руку. Никаких провокационных жестов», — приводит слова Клишиной Forbes.ru.