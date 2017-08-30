Сёстры Аверины занимают 1-е и 2-е места в многоборье на ЧМ после двух видов

В Пезаро (Италия) стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике. В личном многоборье после двух видов из четырёх лидирует россиянка Дина Аверина, а второе место занимает её сестра Арина. Замыкает промежуточную тройку лидеров представительница Израиля Линой Ашрам.

Также сёстры Аверины вышли в финалы в упражнениях с обручем и мячом.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пезаро, Италия

Личные соревнования. Многоборье. После двух видов из четырёх

1. Дина Аверина (Россия) – 37,800.

2. Арина Аверина (Россия) – 36,925.

3. Линой Ашрам (Израиль) – 36,350.