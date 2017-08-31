Халмурзаев вышел в полуфинал ЧМ по дзюдо в категории до 81 кг

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по дзюдо. Олимпийский чемпион россиянин Хасан Халмурзаев вышел в полуфинал соревнований в весовой категории до 81 кг, поочередно победив эстонца Кристиана Тонисте, представителя Сальвадора Хуана Диего Турсиоса, молдаванина Никона Заборощука и Давлата Бобонова из Узбекистана.

За выход в финал Халмурзаев поспорит с немцем Александром Вечерзаком.

Алан Хубецов в стартовом раунде победил ивуарийца Чейка Абрахамса Фаузи Дабонне, а затем уступил Вечерзаку.

Дарья Давыдова (до 63 кг) во втором поединке проиграла немке Мартине Трайдос, Екатерина Валькова на старте соревнований уступила израильтянке Инбаль Шемеш.