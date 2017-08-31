Дзюдоист Халмурзаев поборется за бронзу чемпионата мира

Олимпийский чемпион Игр 2016 года российский дзюдоист Хасан Халмурзаев поборется за бронзовую награду чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия), в весовой категории до 81 кг.

В полуфинале Халмурзаев уступил немцу Александру Вечерзаку. Соперником россиянина в схватке за бронзу будет Угой Отгонбаатар из Монголии. Вичерзак поспорит за золото с итальянцем Маттео Маркончини.

Ранее Вичерзаку в 1/16 финала уступил другой россиянин Алан Хубецов.

Халмурзаев является также чемпионом Европы 2016 года и победителем Универсиады 2015 года.