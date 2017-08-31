Дзюдоист Халмурзаев стал бронзовым призёром чемпионата мира

Олимпийский чемпион Игр 2016 года российский дзюдоист Хасан Халмурзаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия), в весовой категории до 81 кг. В малом финале Халмурзаев нанёс поражение монголу Угою Отгонбаатару. Вторая бронза – у иранца Саеда Моллаеи.

В поединке за золото немец Александр Вичерзак был сильнее итальянца Маттео Маркончини. Напомним, что именно Вичерзак поборол обоих российских дзюдоистов: в 1/16 финала — Алана Хубецова, а в полуфинале – Халмурзаева.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. До 81 кг

1. Александр Вичерзак (Германия).

2. Маттео Маркончини (Италия).

3. Хасан Халмурзаев (Россия) и Саед Моллаеи (Иран)…