Дзюдоист Халмурзаев стал бронзовым призёром чемпионата мира

Олимпийский чемпион Игр 2016 года российский дзюдоист Хасан Халмурзаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия), в весовой категории до 81 кг. В малом финале Халмурзаев нанёс поражение монголу Угою Отгонбаатару. Вторая бронза – у иранца Саеда Моллаеи.
В поединке за золото немец Александр Вичерзак был сильнее итальянца Маттео Маркончини. Напомним, что именно Вичерзак поборол обоих российских дзюдоистов: в 1/16 финала — Алана Хубецова, а в полуфинале – Халмурзаева.
Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. До 81 кг
1. Александр Вичерзак (Германия).
2. Маттео Маркончини (Италия).
3. Хасан Халмурзаев (Россия) и Саед Моллаеи (Иран)…