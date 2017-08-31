Дина Аверина взяла золото ЧМ в упражнении с булавами

Российская спортсменка Дина Аверина стала чемпионкой мира в упражнении с булавами, выиграв соревнования на первенстве планеты, которое проходит в Пезаро (Италия). За своё выступление Дина Аверина набрала ровно 19 баллов. Для Дины это второе золото чемпионата мира после победы в упражнении с обручем.

Серебряным призёром соревнований стала белоруска Катерина Галкина (18,050), бронзу завоевала россиянка Арина Аверина (17,800).

Гимнастика художественная. Чемпионат мира. Пезаро, Италия

Булавы

1. Дина Аверина (Россия) – 19,000.

2. Катерина Галкина (Беларусь) – 18,050.

3. Арина Аверина (Россия) – 17,800.