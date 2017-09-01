Болельщик столкнул с велосипеда Белькова на 12-м этапе «Вуэльты»

Во время 12-го этапа веломногодневки «Вуэльта» болельщик столкнул российского гонщика Katusha-Alpecin Максима Белькова.

«Меня столкнул с велосипеда один из „болельщиков“ в красной футболке. Я перелетел через забор и упал в канаву. Это возмутительно», — написал Бельков.

Видео инцидента доступно в «Твиттере».

Победителем этапа стал поляк Томаш Марчински из команды Lotto Soudal. Лидерство в общем зачёте, несмотря на падение и потерю времени в ходе 12-го этапа, сохранил британец Кристофер Фрум из Sky, россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) – шестой.